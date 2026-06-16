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москва програвала практично усі війни, в яких її не підтримували Європа та світ

москва програвала практично усі війни, в яких її не підтримували Європа та світ

Художник Нікіта Тітов

Кримська, Японська, Польська, Афганська. Усе йде до того, що буде програно Українську.

У Першій світовій кремль навіть примудрився програти тим, хто її програв.

А ось те, чого ви, можливо, не знали. "Отєчествєнная" война 1812 року.

московські історики подають усе так, наче її було виграно сам на сам з Наполеоном. Це не зовсім так.

По-перше такої війни не було. Вона була складовою Великої війни з Наполеоном, що велася у всій Європі.

По-друге...

Англійці поставили до росії 1100 тонн пороху. Це майже 500 тис. гарматних пострілів. Під час Бородінської битви російська артилерія випустила від 20 до 60 тисяч снарядів. Тобто англійського пороху вистачило б на 9-10 Бородинських битв.

Англійці поставили росії 1000 тонн свинцю. російська армія стріляла кулями, відлитими з британського свинцю, іншого не було. У 1812-1814 роках москва отримала 225 тисяч рушниць, (кожна друга на озброєнні її армії), причому 125 тисяч - безкоштовно.

Англія фактично сплатила військову кампанію росії. У 1812-1814 роках Англія надала росії субсидії на загальну суму 165 млн. рублів, що з лихвою покрило її військові витрати 157 млн. рублів. мільйон рублів тоді й зараз - це велика різниця.

Ну і далі "па мєлачам": британське сукно і британських військових спеціалістів, британські воєнні карти і барабани. Англія списала москві величезну "голландську" позику у 87 млн гульденів.

І нарешті не головне, але цікаве. "Отєчєствєнной войной" у 1812 році війну називали не тому, що в ній брав участь увесь народ, а тому, що на відміну від інших війн з наполеоном, проходила "в отєчєствє". Ото в все...

Ні не все. Війни росії з Наполеоном і до 1812 року і після також оплачувалися Британією і вельми щедро. Участь одного російського солдата у тих війнах коштувала британському бюджету 80 рублів. Для порівняння: кілограм осетрини коштував 1 рубль.

(с)Павло Бондаренко

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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