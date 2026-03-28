Сегодня 10:33
москва вигадала 101-й спосіб вичавлювати гроші з бізнесу - СЗРУ

кремль запускає масштабну кампанію боротьби з «тіньовою економікою», але за фасадом фіскальної дисципліни ховається потреба у грошах на фінансування загарбницької війни проти України.

За даними «росстату», у 2025 році частка збиткових компаній зросла з 25,5% до 27,1%, а сукупний обсяг збитків збільшився на 7,5%: корпоративний сектор стрімко деградує, а бюджет недоотримує. Саме це дало уряду привід презентувати цілий арсенал «контрольних заходів»: нову систему підтвердження імпортерів, авансову сплату ПДВ, кримінальну відповідальність за майнінг криптовалют, ліцензування торгівлі тютюном. Під приціл також потрапили готівковий обіг, неформальна зайнятість і ринок золота.

міністерство фінансів рф оцінює ефект від усього цього в 0,3–0,4% ВВП, або 7,6–10 млрд доларів щорічно. Проте оцінки мають вигляд відверто завищених.

Реакція бізнесу передбачувана: підвищення цін, скорочення персоналу й інвестицій або просто відхід у тінь. На Далекому Сході вже 36% підприємців розглядають закриття бізнесу. Банківська статистика фіксує стагнацію безготівкових розрахунків після чергового підвищення ПДВ – з 20% до 22%. В окремих регіонах майже половина респондентів повідомляє, що бізнес пропонує їм розраховуватися готівкою.

Результат закономірний: чим агресивніше держава тисне на бізнес, тим глибше той іде в тінь, і тим менше податків зрештою збирає бюджет. кремль сам руйнує ту базу, яку намагається оподаткувати. Структурне падіння надходжень стає новою російською реальністю.

Джерело: szru.gov.ua

Читайте ещё:

путін заборонив іноземні фільми
Сегодня 11:16    80
На росії закрити компанію простіше, ніж шукати правосуддя в судах
Сегодня 10:51    68
Злагоджено і результативно. Робота прикордонників «Форпосту»
Сегодня 10:23    79
Збито/подавлено 252 ворожі БПЛА
Сегодня 10:18    79
В України вже за кілька місяців можуть закінчитись гроші на оборону
Сегодня 10:06    79
«Експортувати не можна заборонити». Де поставити кому?
Сегодня 09:54    96
ОАЕ закликають союзників до створення "Сил безпеки Ормузу", – FT
Сегодня 09:22    94
Логика работы ЗСУ по российской нефти
Сегодня 09:16    113
кремль планує остаточно «вирішити білоруське питання» через міграцію росіян
Сегодня 08:32    108
кремль очікує на "великі добровільні внески" від олігархів – ЗМІ
Сегодня 08:25    97
