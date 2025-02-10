Мова про членство України у НАТО не йде, бо цього не хочуть США, — канцлер Німеччини Олаф Шольц

Під час теледебатів з Фрідріхом Мерцем, Шольц прокоментував майбутні потенційні гарантії безпеки для України у разі припинення війни, включно з бажанням Києва отримати запрошення до НАТО.

"Ми повинні допомогти Україні, щоб у неї була сильна армія. Вона не зможе за рахунок власної економіки фінансувати таку армію, яка їй потрібна для самозахисту. Це справа найвищого пріоритету. А також гарантії безпеки, щодо яких ми домовимося", — сказав німецький канцлер.

Що ж до запрошення України в НАТО, то Шольц заявив, що в першу чергу цього не хоче Вашингтон.

"Американський уряд проти цього. Рішення НАТО такі, що не перешкоджають цьому, але і не ставлять це питання на порядок денний. Тому у даній ситуації мова про членство України в НАТО не йде, я хочу про це сказати прямо.

Мова йде про гарантії того, що Україна знову не зазнає нападу. І це те, чого ми маємо досягти разом завдяки розумній, зваженій політиці", — сказав Шольц.

Джерело: https://t.me/znua_live/189164

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