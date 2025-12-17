МЗС Молдови попередило громадян про ризик мобілізації в рф

Йдеться про указ путіна, підписаний у листопаді, який може зобов’язати іноземців, що подають заяви на проживання або громадянство в росії, укладати контракт на службу в армії.

У Кишиневі наголосили, що умови застосування указу залишаються незрозумілими.

Тому громадянам рекомендують не підписувати жодних військових документів без юридичної консультації, а у разі тиску — негайно звертатися по консульську допомогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/51554

Новости портала «Весь Харьков»