МЗС Молдови попередило громадян про ризик мобілізації в рф

МЗС Молдови попередило громадян про ризик мобілізації в рф

Йдеться про указ путіна, підписаний у листопаді, який може зобов’язати іноземців, що подають заяви на проживання або громадянство в росії, укладати контракт на службу в армії.

У Кишиневі наголосили, що умови застосування указу залишаються незрозумілими.

Тому громадянам рекомендують не підписувати жодних військових документів без юридичної консультації, а у разі тиску — негайно звертатися по консульську допомогу.

Джерело: https://t.me/spravdi/51554

