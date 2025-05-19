На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

"В одному місці поблизу Хортиці було таке враження, ніби це якийсь бамбуковий ліс. Верби високі, стрункі, в листі. Заходиш в ці хащі, як у щось незвідане, і все - ти вже сам на сам з природою".

Біологиня Анна Куземко та її колега Олександр Ходосовцев нещодавно їздили в експедицію на територію колишнього водосховища. Вони побачили там разючі зміни порівняно з першим роком після підриву дамби росіянами. Ключове з їхньої розповіді:

● Верби дуже виросли - і у висоту, і в ширину. Це нестандартно для дворічних дерев

● Верби вже цвітуть - хоча зазвичай цвітіння починається у дерев, які досягли 5-7-річного віку

● Густина вербового лісу все ще дуже висока - дерева не конкурують за територію, поживних речовин вистачає

● З'явилася ярусність, характерна для повноцінного лісу: з дерев вищих і нижчих, чагарників, трав, мохів

● Все ще спостерігається видове багатство. Окрім дерев, проявили себе і види, характерні для лучних ділянок

Джерело: https://www.facebook.com/TEXTY.org.ua

Новости портала «Весь Харьков»