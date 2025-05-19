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На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

"В одному місці поблизу Хортиці було таке враження, ніби це якийсь бамбуковий ліс. Верби високі, стрункі, в листі. Заходиш в ці хащі, як у щось незвідане, і все - ти вже сам на сам з природою".

Біологиня Анна Куземко та її колега Олександр Ходосовцев нещодавно їздили в експедицію на територію колишнього водосховища. Вони побачили там разючі зміни порівняно з першим роком після підриву дамби росіянами. Ключове з їхньої розповіді:

● Верби дуже виросли - і у висоту, і в ширину. Це нестандартно для дворічних дерев

● Верби вже цвітуть - хоча зазвичай цвітіння починається у дерев, які досягли 5-7-річного віку

● Густина вербового лісу все ще дуже висока - дерева не конкурують за територію, поживних речовин вистачає

● З'явилася ярусність, характерна для повноцінного лісу: з дерев вищих і нижчих, чагарників, трав, мохів

● Все ще спостерігається видове багатство. Окрім дерев, проявили себе і види, характерні для лучних ділянок

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

На дні колишнього Каховського водосховища виріс дуже різноманітний густий ліс

Джерело: https://www.facebook.com/TEXTY.org.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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