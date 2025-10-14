На Харківщині розширили зону евакуації сімей із дітьми

Ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Загалом маємо вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей», – заявив Синєгубов.

Зазначається, що рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп’янському напрямку.

«Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Також евакуйовані сім’ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги», – розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости