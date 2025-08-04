На Харківщині суд розгляне справу про борг у 15 млн гривень за користування ТЕЦ

Прокуратура подала до суду позов щодо підприємства, яке понад рік не сплачувало кошти за користування ТЕЦ-2 «Есхар» на Харківщині. Загальна сума боргу разом зі штрафами та нарахуваннями перевищує 15,2 мільйона гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс державного підприємства ТЕЦ-2 «Есхар». Строк дії договору – 49 років.

Згідно з умовами, підприємство зобов’язане сплачувати кошти щоквартально. Однак упродовж 2024 року воно не виконувало своїх фінансових зобов’язань.

Загальна сума стягнення з урахуванням основного боргу, штрафних санкцій, інфляційних втрат та 3% річних становить понад 15,2 мільйона гривень.

Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області звернулися до суду з відповідною позовною заявою. Наразі Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости