На Харківщині суд розгляне справу про борг у 15 млн гривень за користування ТЕЦ
Прокуратура подала до суду позов щодо підприємства, яке понад рік не сплачувало кошти за користування ТЕЦ-2 «Есхар» на Харківщині. Загальна сума боргу разом зі штрафами та нарахуваннями перевищує 15,2 мільйона гривень.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю на підставі договору концесії отримало в управління цілісний майновий комплекс державного підприємства ТЕЦ-2 «Есхар». Строк дії договору – 49 років.
Згідно з умовами, підприємство зобов’язане сплачувати кошти щоквартально. Однак упродовж 2024 року воно не виконувало своїх фінансових зобов’язань.
Загальна сума стягнення з урахуванням основного боргу, штрафних санкцій, інфляційних втрат та 3% річних становить понад 15,2 мільйона гривень.
Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області звернулися до суду з відповідною позовною заявою. Наразі Господарський суд Харківської області відкрив провадження у справі.