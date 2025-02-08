На Харківщині від початку доби ЗСУ відбили п’ять атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 8.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські воїни сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Нового, Новоєгорівки та Ямполівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру та Білої Гори. Противник завдав авіаудару в районі Макового.

На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував неподалік Кримського та Торецька. Під авіаударами опинилися Дружківка та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити ЗСУ із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Новоолександрівка, Андріївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, п’ять боєзіткнень – досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя. Два боєзіткнення продовжується дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив одну атаку в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по Ольгівському.

Агентство Телевидения Новости