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На Харківщині у двох підрозділах поліції відбулися кадрові зміни

На Харківщині у двох підрозділах поліції відбулися кадрові зміни

Нових керівників відділу та відділення поліції представив особовому складу начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Територіальний підрозділ поліції у місті Валки очолив Юрій Юрченко, який має значний досвід роботи на керівних посадах та в оперативній роботі.

Відділ поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3, який обслуговує Холодногірський район Харкова, тимчасово очолив Іван Шинкарюк.

Петро Токар побажав новопризначеним керівникам сумлінно захищати інтереси громадян, ефективно боротися зі злочинами та досягти взаєморозуміння з новими колективами.

Агентство Телевидения Новости

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