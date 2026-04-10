На Харківщині за тиждень відремонтували понад 100 тис. кв. метрів доріг

У Харківській області за тиждень ліквідували понад 100 тисяч квадратних метрів руйнувань дорожнього покриття. Роботи тривають на ключових напрямках державного значення.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Найбільш активно роботи ведуться на київському напрямку, де щодня працюють три бригади дорожників і дві асфальтоукладальні ланки. За тиждень там перевлаштовано понад 35 тисяч кв. метрів покриття.

На ділянці поблизу Жихора роботи виходять на фінальну стадію – там уже перевлаштовано покриття проїзної частини. Наступним етапом стане оновлення дороги до селища Бабаї. Також розпочалися роботи в межах селища Високий, де на ділянці Пісочин – Високий планують відремонтувати понад 2 км дороги.

Завершуються роботи на трасі Т-21-10 на ділянці Балаклія – Гусарівка, де вже перевлаштовано понад 1,5 км покриття. На інших відрізках дороги триває ліквідація ямковості.

Ремонт продовжується і на дорозі Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха. Поблизу Гусарівки вже влаштовано понад 14 тисяч квадратних метрів нового покриття на найбільш пошкоджених ділянках.

На одному з військово-логістичних маршрутів, що забезпечує сполучення зі Слов’янсько-Краматорською агломерацією, щодня працюють чотири асфальтоукладальні ланки, три бригади з ямкового ремонту та два механізми пневмоструменевого методу. Там уже перевлаштовано 1,5 км покриття та ліквідовано понад 10 тисяч квадратних метрів пошкоджень.

Зазначається, що темпи робіт частково стримували несприятливі погодні умови, зокрема опади та зниження температури. Водночас роботи не зупинялися, і найближчим часом планується посилення технічних ресурсів на ділянці Харків – Мерефа – Нова Водолага.

