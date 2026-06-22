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На кордоні з Молдовою оновили чотири пункти пропуску

На кордоні з Молдовою оновили чотири пункти пропуску

В Одеській області завершили модернізацію чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та облаштували нову сервісну зону біля КПП "Рені – Джюрджюлешть". Майданчик зможе одночасно приймати 46 вантажівок і 13 легкових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Оновлення завершили на пунктах пропуску:

● "Старокозаче – Тудора";

● "Долинське – Чишмікіой";

● "Лісне – Сеіць";

● "Малоярославець 1 – Чадир-Лунга".

На об’єктах оновили інфраструктуру, встановили модульні споруди, резервні джерела живлення, освітлення та інженерні мережі. Також облаштували пішохідні зони та покращили умови роботи прикордонних і митних служб.

Сервісну зону поблизу пункту пропуску "Рені – Джюрджюлешть" збудували на трасі Одеса — Рені. Там облаштували місця для відпочинку водіїв, освітлення, водопостачання, водовідведення та безбар’єрну інфраструктуру.

За словами Кулеби, розвиток прикордонної інфраструктури має прискорити рух людей і товарів, підтримати експорт та посилити логістичні маршрути України. Роботи виконали за підтримки Європейського Союзу в межах ініціативи "Шляхи солідарності".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було зруйновано або пошкоджено 385 об'єктів портової інфраструктури, що негативно впливає на стабільність роботи українських портів.

Джерело: delo.ua

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