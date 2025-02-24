Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 45

На окупованих територіях України зберігаються рідкісноземельні копалини вартістю $350 млрд, - міністерка економіки Свириденко

На окупованих територіях України зберігаються рідкісноземельні копалини вартістю $350 млрд, - міністерка економіки Свириденко

Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів

Про це на форумі "Україна. Рік - 2025" розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми володіємо інформацією, що, на жаль, на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів знаходиться на суму близько 350 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що це ресурси, якими на сьогодні володіє агресор", - заявила міністерка.

Вона додала, що окупанти можуть використовувати українські корисні копалини для авіаційної, оборонної, медичної галузей проти України.

За словами Свириденко, Україна має значні поклади літію, титану та урану. Вона відзначила, що нараз завдання України - залучити іноземні інвестиції у розвиток родовищ та видобуток копалин, а не лише їх експорт за кордон.

● Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення. А президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення цієї угоди.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава СБУ: Україна б'є винятково по законних цілях в рф, тоді як ворог ракетно-дроновими ударами вчиняє акти тероризму
Сегодня 08:45    37
Харківщина, 24 лютого 2022 року
Сегодня 08:40    29
Як використати 280 мільярдів заморожених доларів на користь України?
Сегодня 08:35    40
Звернення Головкома з нагоди третьої річниці війни
Сегодня 08:29    50
Харківщина, 24 лютого
Сегодня 08:28    43
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 лютого 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:17    44
Збито 113 ворожих БПЛА, 71 безпілотник не досяг цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:14    56
Оперативна інформація станом на 08.00 24.02.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:12    65
КНДР забезпечує росії 50% боєприпасів - Буданов
Сегодня 08:05    57
Сьогодні рівно 3 роки повномасштабної війни
Сегодня 07:50    65
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 