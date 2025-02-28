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На початку своєї першої каденції Дональд Трамп почав задумуватися, як компенсувати втрати від шістнадцятирічного фінансування Афганістану

На початку своєї першої каденції Дональд Трамп почав задумуватися, як компенсувати втрати від шістнадцятирічного фінансування Афганістану

Задумався він ненадовго, але дав завдання думати держдепу. Ті почали ритися в архівах і наткнулися на юсейдівский проєкт з 2010-го року. Нікому невідома фірма-прокладка розробляла аналітичний звіт економічного потенціалу Афганістану, який роками ніхто не читав. А було там написано про неймовірні запаси рідкоземельних металів, які інколи називалися критичними мінералами, рідкісними металами, а особливо згадувався літій і кобальт.

У 2017 році президент Афганістану Ашраф Гані (я про нього вже писала) урочисто поставив свій підпис під угодою про спільне використання рідкоземельних мінералів, яка мала гарантувати економічне процвітання країни після виводу американських військ. Потім Трамп довго щось там домовлявся з талібами, потім ті все захопили, а вже за Байдена всякі сінк-тенки переживали, що афганський літій захопить Китай. Навіть розробляють санкції проти таких захоплень.

У серпні 2024 році сенатор-республіканець Ліндсі Грем (який, до речі, недовго служив в Афганістані в час, коли писалася та аналітика про мінерали і метали) з колегою-демократом прибув в Україну, щоб вчергове заявити про двопартійну підтримку. Знаючи, що світ ходить по колу і з часів Холодної війни ніхто нічого нового в міжнародній політиці не придумав, він розказав про літій і його цілющі властивості президенту Зеленському. По поверненні він не забув нагадати про літій у своїй записці про візит в Україну.

А в жовтні літій вже був включений у мирний план Зеленського. Ну а потім Трамп прислав в Київ рішалу, а той все зіпсував, бо йому було впадло адаптувати афганський документ під чутливу до літію українську душу. Та він і не вмів. Він, може, взагалі, ще досі думає, що той чувак в футболці хакі то якийсь моджахед.

Джерело: https://www.facebook.com/yaryna.borenko

Новости портала «Весь Харьков»

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