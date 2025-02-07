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На пропозиції Трампа надавати допомогу Україні під гарантії рідкісноземельних металів по-різному реагують в американському Конгресі
Частина конгресменів (переважно республіканців) підтримують план Трампа про "компенсацію" за допомогу Україні і вважають це гарним планом та демонстрацією бізнесових здібностей нового президента.
Водночас низка демократів критикують його, наголошуючи, що вимагати щось від України взамін у розпал кривавої неспровокованої війни несправедливо.
Джерело: https://t.me/znua_live/188718