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На росії пишаються «велікой попедой»

На росії пишаються «велікой попедой»

На тлі тотальних обмежень, яким супроводжується святкування «дня перемоги» в росії та, зокрема, москві, особливо цинічним виглядає реальне, а не парадне ставлення до цієї дати. В тому числі й на ТОТ України. Наприклад:

• «гауляйтер» Нової Каховки сміється, матюкається і запитує «Де бабло, на...уй?» на тлі пам'ятника загиблим у Другій світовій війні. Це відео широко розійшлося мережею.

• В окупованому Севастополі підлітки в місцевій театральній школі зіграли у виставі про Василя Теркіна – вигаданого солдата Червоної армії, який тепер воює з українцями. За сюжетом Теркін «взяв відгул у райського життя» і вирушив на «сво».

• У підмосковному місті руза напередодні 9 травня на вулицях з'явився плакат із написом «Пишаємося великою попедою».

• У богучанах (красноярський край) до дня перемоги прикрасили місто обрізками старих прапорів. Адміністрація просто взяла те, що вивішували раніше, нарізала і пустила в повторне використання.

• У Вологодській області ветеран отримав привітання з помилками на кшталт «Великой отечественной бойне».

• Пенсіонерам із Саратовської області подарували мармелад із терміном придатності, що спливає, до 9 травня.

Джерело: https://t.me/spravdi/46596

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