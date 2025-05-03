Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:53
Просмотров: 87

На росії рахують рублі ― дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі

На росії рахують рублі ― дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі

Фінансисти держави-агресора росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП — це майже втричі більше за попередній прогноз.

У цифрах — це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд).

Від’ємний баланс у казні кремля — наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту.

У своїх оновлених макропрогнозах мінфін росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах кремля, рівень інфляції на росії вже перевищує 10%.

Під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

Нагадаємо, у 2024 році бюджет на росії переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

Восени 2025 року кремль планує черговий “блок поправок” до бюджету — схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем москві дедалі важче.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16.00 03.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:06    53
“Завгосп кремля” і чорна бухгалтерія окупації
Сегодня 11:07    107
Почему россии не нужно Гестапо
Сегодня 10:27    127
Одесское КБ “Технари провело очередную модернизацию ПЗРК Stinger
Сегодня 10:14    89
Окупанти перерозподіляють сферу торгівлі між “своїми” на ТОТ України
Сегодня 10:01    100
ЄС готує новий пакет санкцій проти рф, який там хочуть узгодити зі США, на випадок, якщо москва відмовиться від припинення вогню
Сегодня 09:49    118
У Бельгії планують конфіскувати близько 3 млрд євро заморожених російських активів для компенсації західним інвесторам
Сегодня 09:25    117
3 травня 1891 р. народилася Софія Галечко, хорунжа Легіону УСС
Сегодня 09:20    91
The War Zone: США передали Україні власні списані F-16 як джерело запчастин
Сегодня 09:14    107
Збито 77 ворожих БПЛА, 73 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:07    101
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 