Фінансисти держави-агресора росії оновили прогнозовані оцінки бюджетного дефіциту на у 2025 рік до 1,7% ВВП — це майже втричі більше за попередній прогноз.

У цифрах — це понад 3,7 трильйона рублів (близько $45 млрд).

Від’ємний баланс у казні кремля — наслідок злочинної війни проти України, запроваджених проти агресора міжнародних економічних санкцій, а також падіння світових цін на нафту.

У своїх оновлених макропрогнозах мінфін росії також знизив очікуваний рівень вартості бареля нафти з $69,7 до $56, а рівень інфляції збільшив з 4,5% до 7,6%. Утім в реальності, а не на паперах кремля, рівень інфляції на росії вже перевищує 10%.

Під інфляційним тиском купівельна спроможність російського населення продовжує падати.

Погіршення фінансово-економічного становища на тлі затяжної злочинної війни проти України змушує путінських бухгалтерів та митарів посилювати податковий тиск всередині держави-агресора.

Нагадаємо, у 2024 році бюджет на росії переписували кілька разів. Початковий дефіцит у 0,9% ВВП зріс до 1,7% до кінця року, що обернулося дірою у 3,485 трлн рублів (понад $42 млрд).

Восени 2025 року кремль планує черговий “блок поправок” до бюджету — схоже, що приховувати поглиблення фінансово-економічних проблем москві дедалі важче.

Джерело: gur.gov.ua

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