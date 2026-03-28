Сегодня 10:51
На росії закрити компанію простіше, ніж шукати правосуддя в судах

У 2025 році на росії чітко проявилася тенденція: бізнес усе рідше намагається відстоювати свої права в судах і все частіше обирає простіший шлях – закриття компаній. Це підтверджує і статистика: кількість нових арбітражних спорів стрімко знижується вже третій рік поспіль.

Формально причини зрозумілі: підвищення судових мит, економічна нестабільність, проблеми з платіжною дисципліною. Але по суті це сигнал про втрату довіри до судової системи як ефективного інструменту захисту. Показово, що після підвищення судових зборів восени 2024 року кількість позовів різко впала, а вже в жовтні їх стало на 23% менше, ніж роком раніше.

На цьому тлі інша цифра є більш промовистою: у 2025 році на рф ліквідували близько 233 тисяч компаній, що на 15% більше, ніж роком раніше. Тобто бізнес не просто рідше судиться, він частіше взагалі зникає.

російських підприємців витісняє не тільки Китай, який активно займає ніші в торгівлі та виробництві, а й сама держава. Влада рф послідовно ускладнює ведення бізнесу: підвищуються податки, збільшуються штрафи, посилюється контроль, розширюється частка держструктур у спорах і контрактах.

Додатковим символом цього тиску є й нові ініціативи на кшталт вимог змінювати вивіски та назви на «російські відповідники» з метою викорінення англіцизмів. Для бізнесу це означає ще одні витрати, ще одну хвилю бюрократії і ще один сигнал: правила гри можуть змінюватися в будь-який момент і без урахування інтересів підприємців.

Джерело: szru.gov.ua

