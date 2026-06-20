На росії знищили незалежний контроль над пам’ятками архітектури - СЗРУ

На рф прийняли закон, який з 1 березня 2027 року скасовує обов’язкову державну історико-культурну експертизу реставраційних проєктів. Поправки провели через думу наприкінці травня, підпис путіна з’явився вже за два тижні. Для країни, яка десятиліттями використовує архітектурну спадщину як інструмент пропаганди, це виглядає як знищення навіть цього фасаду.

До цього моменту будь-який проєкт реставрації об’єкта культурної спадщини проходив перевірку незалежних фахівців, атестованих міністерством культури, – вчених, істориків, мистецтвознавців, архітекторів. Без їхнього схвалення починати будь-які роботи було незаконно. Тепер це правило ліквідовано. Замість повноцінної експертизи влада планує створити якісь «науково-методичні ради», чиї висновки чиновники зможуть спокійно ігнорувати. Державні органи охорони пам’яток більше не погоджуватимуть проєкти, а підрядники отримають карт-бланш.

Найнебезпечніше в реформі навіть не це. Чинне законодавство зобов’язувало відомства публікувати результати всіх перевірок та експертиз у відкритому доступі. Саме завдяки цьому будь-який краєзнавець чи небайдужий містянин міг вчасно помітити, що стару садибу збираються обшити сайдингом або знести, і підняти галас у медіа. З весни 2027-го дізнатися, що саме забудовники планують зробити з історичною будівлею, стане практично неможливо.

Архітектори й активісти відреагували різко. Серед громадян панує переконання, що закон пролобіювали великі девелопери, яким давно заважали обмеження на перебудову старих кварталів. У країні, де корупція в будівництві вже давно є нормою, зникнення незалежного контролю над пам’ятками архітектури означає одне: те, що не знесли до 2027 року, можуть знести після.

Джерело: szru.gov.ua

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