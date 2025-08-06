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На россии продолжается охота на мигрантов

На россии продолжается охота на мигрантов

Следственный комитет рф масштабирует рейды по стройкам и рынкам с целью отлова мигрантов, получивших паспорта граждан россии и последующей их отправки на войну в Украину.

Чем дольше наблюдаю за тем, как этот процесс осуществляется, тем больше вижу, в какой звериный азарт входят российские силовики в ходе таких рейдов.

Напомню, что с начала 2025 года в россии было задержано около 100 тысяч мигрантов, из которых около 30 тысяч человек было принудительно отправлены в зону боевых действий в Украину.

Уверен, в ближайшее время глава Следственного комитета (СК) рф Александр Бастрыкин будет опять хвастаться результатами отлова мигрантов с начала года и принудительной отправкой их в зону боевых действий в Украину.

российские власти пытаются таким образом решить проблему с нехваткой мобилизационного ресурса для компенсации потерь в российских войсках. Нынешний уровень добровольцев не удовлетворяет потребностям компенсации потерь в 30-35 тысяч в месяц.

Таким образом, за первое полугодие 2025 года доля мигрантов в мобресурсе составила боле 15%.

Охота на мигрантов, получивших российские паспорта и являющихся для российских силовиков наименее защищённой российским законом частью общества, по мере интенсификации боевых действий в Украине и на фоне провала наступательной летней кампании, приобретает всё больший масштаб.

На сегодняшний день россия это худший из имеющихся вариантов для заработков и получения гражданство. Всё это сопряжено с риском быть принудительно отправленным на войну в Украину и там остаться навсегда.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25037

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Темы: росія

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