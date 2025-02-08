Об этом заявил Никита Стасишин, замминистра строительства рф, пообещав, что регионы до 1 апреля обязаны обеспечить жильём ветеранов Великой отечественной войны.

Самым младшим из ветеранов Великой отечественной войны сейчас за 90 лет; взрослым участникам боевых действий точно больше 95 лет. В рф всего около 7 тыс. ветеранов Великой отечественной войны. Разговоры о том, что им нужно каждому по квартире, идут все время правления пуйла, все 25 лет.

Даже если всем 7000 ветеранов нужно по квартире (что явно не так), расходы на покупку квартир в среднем по 50 кв. м при средней цене 120 тыс. руб. за 1 кв. м составят 42 млрд руб. Это стоимость примерно полутора дней боевых действий захватчиков из рф в Украине.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50058

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