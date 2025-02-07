На The Times вышла обзорная статья про украинские дальнобойные дроны

(https://www.thetimes.com/article/48e37b26-9cf7-4ac2-a894-c4cc0e210cbc?shareToken=db6bb42016f33bdef305128ae027819d)

В принципе, там описано то, что мы и так знаем. Но красивые фотки и вот это интересно:

«С начала войны наш уровень успешности увеличился в десятки раз», — говорит бригадный генерал Юрий Щиголь, один из генералов, координирующих удары военной разведки Украины.

«В 2022 году мы могли производить до пяти дальнобойных ударных беспилотников в месяц. Теперь можем производить более 500 в месяц, и мы наращиваем это».

В основном атаки проводятся с использованием винтовых беспилотников, но Щиголь говорит, что в будущих миссиях будет использоваться новая модель более быстрых реактивных беспилотников.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/20308

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