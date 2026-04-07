Сегодня 12:57
На Великдень поліція вибірково перевірятиме людей у місцях масового скупчення

В Україні на період Великодніх свят правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі.

Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, пише Судово-юридична газета.

За її словами, головне завдання поліції — забезпечення правопорядку та безпеки громадян у місцях масового скупчення людей. Йдеться передусім про території поблизу храмів, вулиці та автошляхи. Поліцейські екіпажі будуть максимально наближені до місць проведення богослужінь.

У коментарі Укрінформу, Юлія Гірдвіліс зазначила, що у разі необхідності правоохоронці можуть проводити превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки. Вони здійснюватимуться виключно для недопущення провокацій і гарантування безпеки.

«Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання – забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь», – заявила Гірдвіліс.

У поліції наголосили, що в умовах воєнного стану загроза з боку рф залишається актуальною незалежно від святкових дат.

