На Волині зростає кількість парафій ПЦУ: за два роки перейшли ще 33 громади

На початку 2025 року в Волинській області зареєстровано 640 парафій Православної церкви України. Це на понад сотню більше, ніж релігійних організацій Української православної церкви (московського патріархату) — їх наразі 503

Про це пише Сила правди, передає "Еспресо.Захід".

Пік – у роки великих подій

Найактивніше громади переходили до ПЦУ у 2019 році, після отримання Томоса, та у 2022-му — після початку повномасштабного вторгнення росії. У 2019-му до ПЦУ долучилися рекордні 86 парафій, у 2022-му — ще 41. У 2020–2021 роках цей процес значно сповільнився: тоді змінили підпорядкування лише 6 та 4 громади відповідно.

Прессекретар Волинської єпархії ПЦУ Віктор Пушко пояснює, що сплески активності відбуваються після масштабних суспільних потрясінь:

"Це природній процес. Найбільше переходів було, коли дарували Томос і коли почалась повномасштабна війна. Ті громади, які точно хотіли перейти, вже це зробили. Але є й ті, хто досі вагається. Щороку кількість переходів різна. Ми постійно комунікуємо з громадами й священниками УПЦ, роз’яснюємо, допомагаємо".

Географія переходів

У 2023 році 22 парафії в області вийшли з УПЦ МП. Найбільше — у Ковельському та Луцькому районах (по 9), ще дві — у Володимирському та Камінь-Каширському. У 2024-му до ПЦУ перейшли ще 11 громад: знову переважно в Ковельському та Луцькому районах (по 4), дві — у Володимирському і одна — в Камінь-Каширському.

За словами Віктора Пушка, найменше парафій московського патріархату залишилось у південних районах області — там переважна більшість уже перейшла до ПЦУ. Найбільше УПЦ МП утримується на півночі.

Конфлікти й судові процеси

Не всі переходи минають спокійно. У селах Метельне та Личани Луцького району жителям довелося двічі проводити збори, аби підтвердити намір перейти до ПЦУ, оскільки після першого голосування списки зникли. Люди зверталися до поліції.

У селі Дарівка Ковельського району після переходу парафії до ПЦУ священник УПЦ МП разом із прихильниками забрав із храму церковне начиння, ікони та навіть калорифери.

Окрема ситуація — у Володимирі. Там громада УПЦ МП продовжує утримувати Успенський собор, попри судові рішення. Ще у березні 2024 року суд зобов’язав громаду звільнити споруду — вона є об’єктом культурної спадщини національного значення і перебуває у державній власності. Протести проти присутності УПЦ МП біля собору тривали й раніше. За новим рішенням, парафія має остаточно звільнити приміщення до 29 травня 2025 року.

У Чернівецькій області поліція розслідує справу через побиття журналістки, яка знімала перехід церкви до ПЦУ

Джерело: espreso.tv

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