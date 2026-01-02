На захист українських міст стали ще два комплекси ППО Patriot

На бойове чергування стали ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot, які Україна отримала від Німеччини

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Ще два комплекси Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Як повідомляв раніше міністр оборони України Денис Шмигаль, цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини", - зазначили в Міноборони.

Там нагадали, що Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США та одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст.

Джерело: espreso.tv

