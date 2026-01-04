Держава
Сегодня 10:31
Просмотров: 78

Наближені до кремля аналітики прогнозують затяжний спад економіки росії

Наближені до кремля аналітики прогнозують затяжний спад економіки росії

російська економіка стрімко рухається до рецесії, і це визнають уже наближені до кремля аналітичні структури. За оцінками Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, що працює в орбіті уряду рф, за збереження нинішніх тенденцій спад майже напевно розпочнеться до липня 2026 року – сценарій, якого уникнути практично неможливо.

Якщо на початку 2025 року основним тригером ризиків була жорстка політика Центробанку та рекордно висока облікова ставка, то нині навіть її поступове зниження не змінює загальної картини. Імовірність рецесії зростає, що вказує на глибші, структурні проблеми: падіння ділової впевненості, уповільнення економічної активності та ослаблення внутрішнього попиту. Консенсус російських аналітиків однозначний – за сучасних умов жорсткої монетарної політики економіка приречена на спад.

Сигнали погіршення лише посилюються. Індикатор виходу з рецесії у жовтні обвалився з 0,345 до 0,1 – значення, що суттєво нижче порогового рівня 0,35 і прямо вказує на ризик затяжної рецесії тривалістю понад рік. Серед ключових причин – накопичений ефект зміцнення рубля, який б’є по торговельному балансу, та очікуване уповільнення світової економіки.

Навіть гіпотетичне завершення війни проти України, як визнають експерти, не стане рятівним колом. Навпаки, скорочення військових замовлень, зменшення доходів населення та падіння промислового виробництва можуть лише поглибити кризу. У 2026 році додатковий фіскальний тиск змусить уряд рф перерозподіляти ресурси на користь «пріоритетних» секторів, консервуючи дисбаланси й підриваючи залишки зростання.

Висновок, який дедалі важче приховати навіть у самій росії, очевидний: спад має системний характер. Монетарні маневри вже нічого не вирішують, а джерел для відновлення економіки фактично не залишилося.

Джерело: szru.gov.ua

