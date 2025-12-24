Націоналізація активів в рф набирає обертів

У 2025 році в росії різко посилився тренд на націоналізацію: влада активно вилучає приватні компанії, як правило, з подальшим перепродажем лояльним кремлю інвесторам. Загальна вартість активів, що перейшли в державну власність, перевищила 3 трлн рублів – у 4,5 раза більше, ніж у 2024-му, а з 2022-го сукупно сягнула близько 6,5 трлн рублів. Майже 1,2 трлн рублів припадає на стратегічні підприємства, тоді як за корупційними звинуваченнями, що залишаються основною підставою для позовів, держава отримала трохи більше 1 трлн рублів.

Підстави для вилучень різноманітні – від порушень приватизації до зв’язків з іноземними інвесторами, причому іноземними вважаються навіть росіяни з другим громадянством чи посвідкою за кордоном. Націоналізація торкається всіх сфер, але найбільші ризики несуть великі та економічно привабливі активи, зокрема морські порти, рибопромислові та гірничо-збагачувальні підприємства. Рішення конституційного суду рф в жовтні 2024 року про відсутність строку давності в антикорупційних справах, а також недавнє визнання можливості вилучення біржових акцій лише посилюють цей процес.

Активи рідко залишаються в державній власності: їх швидко перепродають, що приносить бюджету додаткові доходи – за оцінкою на вересень, близько 30 млрд рублів – і забезпечує непрямий контроль через інвесторів, близьких до кремля. Менше 1 % справ завершується на користь власників, а терміни розгляду суттєво скоротилися завдяки координації правоохоронних органів і судів.

Тренд підживлюється бюджетним тиском, високою вартістю грошей, низьким зростанням ВВП та волатильністю зовнішньої торгівлі. Передбачуваних причин для сповільнення немає: націоналізація продовжуватиме розширюватися, доки залишатимуться привабливі активи.

Джерело: szru.gov.ua

