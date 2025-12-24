Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 105

Націоналізація активів в рф набирає обертів

Націоналізація активів в рф набирає обертів

У 2025 році в росії різко посилився тренд на націоналізацію: влада активно вилучає приватні компанії, як правило, з подальшим перепродажем лояльним кремлю інвесторам. Загальна вартість активів, що перейшли в державну власність, перевищила 3 трлн рублів – у 4,5 раза більше, ніж у 2024-му, а з 2022-го сукупно сягнула близько 6,5 трлн рублів. Майже 1,2 трлн рублів припадає на стратегічні підприємства, тоді як за корупційними звинуваченнями, що залишаються основною підставою для позовів, держава отримала трохи більше 1 трлн рублів.

Підстави для вилучень різноманітні – від порушень приватизації до зв’язків з іноземними інвесторами, причому іноземними вважаються навіть росіяни з другим громадянством чи посвідкою за кордоном. Націоналізація торкається всіх сфер, але найбільші ризики несуть великі та економічно привабливі активи, зокрема морські порти, рибопромислові та гірничо-збагачувальні підприємства. Рішення конституційного суду рф в жовтні 2024 року про відсутність строку давності в антикорупційних справах, а також недавнє визнання можливості вилучення біржових акцій лише посилюють цей процес.

Активи рідко залишаються в державній власності: їх швидко перепродають, що приносить бюджету додаткові доходи – за оцінкою на вересень, близько 30 млрд рублів – і забезпечує непрямий контроль через інвесторів, близьких до кремля. Менше 1 % справ завершується на користь власників, а терміни розгляду суттєво скоротилися завдяки координації правоохоронних органів і судів.

Тренд підживлюється бюджетним тиском, високою вартістю грошей, низьким зростанням ВВП та волатильністю зовнішньої торгівлі. Передбачуваних причин для сповільнення немає: націоналізація продовжуватиме розширюватися, доки залишатимуться привабливі активи.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіянам ускладнюють доступ до банків за кордоном
Сегодня 10:50    126
російська пропаганда видає реєстрацію західних брендів за «повернення»
Сегодня 10:20    105
В Алушті водний дефіцит використовують для тиску на людей
Сегодня 09:35    121
Харківщина 24 грудня
Сегодня 08:57    118
Збито/подавлено 60 ворожих БПЛА
Сегодня 08:48    87
російська влада хоче далі в ґеймінг: мріють про свій Call of Duty — з «правильними» мішенями
Сегодня 08:44    103
російські дипломати як інструмент гібридної агресії
Сегодня 08:21    111
Україна просить про екстрадицію з Польщі вченого рф, який займався розкопками в Криму – ЗМІ
Сегодня 08:14    117
Оперативна інформація станом на 08:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:06    132
Інформація про «масову втечу українських військових» і «прорив армії рф на Сумщині» — фейк
Сегодня 07:43    101
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 