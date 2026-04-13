Найкращу пропозицію Іран не прийняв

Коли переговори між Сполученими Штатами та Іраном завершилися, не досягнувши постійного перемир’я, американська сторона заявила, що висунула свою остаточну найкращу пропозицію, яку Іран не прийняв, пише (https://www.nytimes.com/live/2026/04/11/world/iran-war-trump-talks-pakistan?smid=tw-share#iran-strait-of-hormuz-uranium-stockpile-sticking-points) The New York Times

- Ми чітко визначили наші червоні лінії — що ми готові їм поступитися, а що — ні, — заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

Венс не уточнив, у чому саме полягали ці червоні лінії.

За словами двох іранських чиновників, обізнаних із ходом переговорів, на ранок неділі залишалися три головні розбіжності: відкриття Ормузької протоки, доля майже 900 фунтів (близько 400 кг) високо збагаченого урану та вимога Ірану звільнити близько 27 мільярдів доларів заморожених доходів, які зберігаються за кордоном.

Сполучені Штати вимагали негайного відкриття протоки для всього морського руху. Однак Іран відмовився відступати. За словами іранських чиновників, Тегеран готовий зробити це лише після підписання остаточної мирної угоди. Іран також вимагав репарацій за збитки від шести тижнів авіаційних ударів і просив розморозити доходи від продажу нафти, які зберігаються в Іраку, Люксембурзі, Бахрейні, Японії, Катарі, Туреччині та Німеччині, для відновлення країни. Американці відмовили в цих вимогах.

Ще одним спірним питанням стала вимога Трампа передати або продати весь запас високо збагаченого урану. Іран зробив зустрічну пропозицію, але сторони не змогли знайти компроміс.

На переговорах іранську делегацію очолив спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який є також військовим командиром. Він зустрівся віч-на-віч із Джей Ді Венсом. За словами двох високопоставлених іранських чиновників, знайомих із перебігом переговорів, зустріч пройшла в спокійній і коректній атмосфері. Сторони навіть потиснули один одному руки.

❗ Зустріч Венса та Галібафа стала найвищим рівнем прямих переговорів між представниками Ірану та США з 1979 року — після Ісламської революції, коли нові іранські правителі захопили посольство США і взяли в заручники американських дипломатів.

О ні, ви розізлили Трампа!

Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива

"Отже, ось як воно є. Зустріч пройшла добре, більшість пунктів вдалося узгодити, проте єдиний пункт, який справді мав значення — ядерне питання, — погодити не вдалося.

Від цієї миті Військово-морські сили Сполучених Штатів, найпотужніші у світі, починають процес блокування всіх суден, які намагатимуться увійти або вийти з Ормузької протоки.

З часом ми плануємо відновити принцип «усім дозволено заходити і всім дозволено виходити». Однак Іран не допустив цього, просто заявивши: «Десь там може бути міна», про яку знають лише вони. Це класичний світовий шантаж. Лідери держав, особливо Сполучені Штати Америки, ніколи не піддадуться шантажу.

Я також наказав нашому флоту виявляти й перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило мито Ірану. Ніхто, хто платить незаконне мито, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також розпочнемо знищення мін, які іранці встановили в протоці. Будь-який іранець, який відкриє вогонь по наших силах або по мирних суднах, буде знищений!

Іран краще за будь-кого знає, як завершити цю ситуацію, яка вже завдала його країні нищівного удару. Їхній військово-морський флот знищено, авіація знищена, системи ППО та радари недієздатні. Хомейні та більшість їхніх так званих «лідерів» мертві — усе через їхні ядерні амбіції.

Блокада розпочнеться найближчим часом. До неї долучаться й інші країни. Ірану не буде дозволено наживатися на цьому незаконному акті шантажу. Вони хочуть грошей, а ще більше — ядерної зброї.

Крім того, у відповідний момент ми повністю «заряджені й готові», і наші збройні сили завершать те небагато, що залишилося від Ірану.

Президент Дональд Дж. Трамп"

Трамп смотрел бои во время переговоров с Ираном

Пока шли переговоры США и Ирана в Пакистане, Дональд Трамп посетил турнир UFC во Флориде.

Там он пожал руку известному подкастеру Джо Рогану, который ранее критиковал его действия по Ирану.

Сам Трамп заявил, что ему "всё равно" на исход переговоров - по его словам, США "победят при любом раскладе".

