Накануне Нового года состоялся ещё один звонок Украины, США и Европы

(https://x.com/SEPeaceMissions/status/2006422244583678343)

Помимо Уиткоффа и Кушнера с американской стороны участвовал Рубио - он подключился впервые с 6 декабря в Майами.

От Украины вели переговоры Зеленский и Умеров.

И, традиционно, участвовали советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии - Пауэлл, Бонн и Зауттер.

Уиткофф: (https://x.com/SEPeaceMissions/status/2006422244583678343)

"Продуктивный разговор, <...> обсуждали следующие шаги в европейском мирном процессе, <...> включая усиление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов снижения напряжённости, <...> чтобы война не возобновилась. Также обсуждали пакет процветания для Украины. <...> Мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году".

__

Вывод здесь только один: россии своими информационными операциями пока не удалось сорвать украинско-американский процесс. Это важнейший итог всех событий конца прошлого года.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/19627

