Помимо Уиткоффа и Кушнера с американской стороны участвовал Рубио - он подключился впервые с 6 декабря в Майами.

От Украины вели переговоры Зеленский и Умеров.

И, традиционно, участвовали советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии - Пауэлл, Бонн и Зауттер.

"Продуктивный разговор, <...> обсуждали следующие шаги в европейском мирном процессе, <...> включая усиление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов снижения напряжённости, <...> чтобы война не возобновилась. Также обсуждали пакет процветания для Украины. <...> Мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году".

Вывод здесь только один: россии своими информационными операциями пока не удалось сорвать украинско-американский процесс. Это важнейший итог всех событий конца прошлого года.

