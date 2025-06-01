Напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим" - Хегсет

Міністр оборони США Піт Хегсет попередив, що військовий напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим", закликавши союзників Америки в Індо-Тихоокеанському регіоні нарощувати витрати на оборону для додаткового стримування Пекіна, пише (https://www.ft.com/content/bee0bee2-fbeb-41a7-b06a-32049691e48d) The Financial Times

Виступаючи на форумі з питань оборони IISS Shangri-La Dialogue у Сінгапурі Хегсет заявив, що Китай прагне стати гегемоном в Азії, а його дії мають слугувати "терміновим сигналом до пробудження".

- Будь-яка спроба комуністичного Китаю захопити Тайвань матиме руйнівні наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону та світу, — сказав він у своїй першій великій промові/

Немає сенсу прикрашати ситуацію. Загроза, яку становить Китай, реальна, і вона може бути неминучою. Ми сподіваємося, що цього не станеться, але це цілком можливо

❗️ Представники американської розвідки та військові офіцери повідомляли, що президент Сі доручив китайським збройним силам розробити можливості для вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Також Хегсет закликав партнерів США в регіоні наслідувати "приклад" Європи, яка зобов’язалася збільшувати витрати на оборону, наголосивши, що "час має вирішальне значення".

Це нелогічно, коли країни Європи це роблять, а ключові союзники в Азії витрачають менше на оборону перед обличчям ще більш грізної загрози [з боку Китаю], не кажучи вже про Північну Корею

Він додав, що ніхто не повинен сумніватися в відданості США своїм союзникам у регіоні, а Трамп налаштований "досягати миру через силу", що розпочнеться зі стримування агресії в Індо-Тихоокеанському регіоні, який є "пріоритетним театром" для США. Натомість міністр оборони США наголосив, що CША "не хочуть конфлікту" з Китаєм, але "не дозволять підпорядковувати союзників і партнерів".

Хегсет також зауважив, що багато країн "спокушаються ідеєю одночасного економічного співробітництва з Китаєм і оборонного співробітництва зі Сполученими Штатами". Однак застеріг, що економічна залежність від Китаю "ускладнює простір для прийняття рішень у часи напруги чи конфлікту".

Пізніше прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що його країна дотримується підходу "активного нейтралітету", намагаючись підтримувати добрі відносини з обома наддержавами. "Хоча ми вітаємо сильну і тривалу присутність Сполучених Штатів у регіоні для сприяння миру, ми також цінуємо наші міцні зв’язки з Китаєм і наше потужне партнерство в Азії, Європі та країнах глобального півдня", — сказав він.

Промова Хегсета відбулася наступного дня після того, як президент Франції закликав до створення "коаліції" між країнами Азії та Європи на тлі наростального суперництва між США і Китаєм.

Зак Купер, експерт із оборони Азії, який брав участь у форумі, зазначив, що Хегсет "обережно" відповів на питання про роль Європи в Азії.

Він, здається, припустив, що європейська присутність в Азії може бути корисною для стримування Китаю, але водночас чітко дав зрозуміти, що Європа все ж має приділяти пріоритет операціям у своєму регіоні. Це контрастує із наполяганням Макрона вчора ввечері, що Франція є Індо-Тихоокеанською силою

❗️ Цікаво, що на відміну від попередніх років, Китай цього разу не надіслав свого міністра оборони на форум.

Підкреслюючи відданість США Індо-Тихоокеанському регіону у своїй промові, Хегсет сказав: "Ми тут [присутні] сьогодні вранці, а хтось інший — ні", маючи на увазі відсутність адмірала Дун Цзюня, міністра оборони Китаю.

Джерело: https://t.me/in_factum/34484

Новости портала «Весь Харьков»