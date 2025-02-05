Насчёт того, что США якобы выделили больше помощи, чем Европа - это ложь, много раз разоблачённая

По данным Кильского университета, (https://x.com/michaeldweiss/status/1833689768791613484) суммарно Европа выделила почти в два раза больше средств на поддержку Украины, чем США (имеется в виду вся помощь: военная, финансовая и гуманитарная): около $200 млрд против $110 млрд.

Уточню циферки помощи Украине.

По данным Кильского университета на 31 октября 2024:

• Европа: выделено 125, запланировано 116, всего 241 млрд евро

• США: выделено 88, запланировано 31, всего 119 млрд евро

Под Европой понимается ЕС и европейские страны.

14 февраля Кильский университет обновит данные.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17121

Новости портала «Весь Харьков»