НАЗК 16 березня розпочало повну перевірку декларації ексміністра юстиції Германа Галущенка

Про це - голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна з посиланням на відповідь Агентства на свій запит.

«Ще донедавна у НАЗК повідомляли, що декларація Галущенка буде перевірена у порядку черги, тож я у повторному зверненні від 6 березня вирішила уточнити, коли черга дійде до пана ексміністра.

Своє перше звернення щодо перевірки декларації Галущенка на предмет ймовірної брехні я направила до НАЗК ще 19 січня. Добре, що майже через два місяці ця черга до нього дійшла», — пише Радіна.

Вона нагадала, що на засіданні парламентської ТСК стало відомо, що Галущенко кілька місяців жив у будинку очільника МВС часів Януковича Віталія Захарченка.

Орендував його Галущенко за 126 тисяч грн на місць при тому, що орендодавець просив 654 тисячі.

Крім того, під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу у ВАКС Галущенко заявив, що навчання його дітей у Швейцарії оплачували заможні кум та родич.

Проте у декларації такі щедрі подарунки не відображені.

НАЗК повідомило, що перевірка декларації Галущенка триватиме до 120 днів із можливістю продовження ще на додаткові 60 днів за наявності підстав. Тобто, має завершитися до 14 липня, або до 12 вересня.

«Не можу не відзначити, що інформація про початок перевірки декларації Галущенка з’явилася на сайті НАЗК, як і належить.

У випадку з перевіркою декларації Єрмака такої інформації не було аж до звільнення його з посади.

Лишається тільки здогадуватися, чи з’явилося б повідомлення про початок перевірки декларації, якби Галущенко далі лишався на міністерській посаді», — підсумовує Радіна.

Джерело: https://t.me/znua_live/242170

Новости портала «Весь Харьков»