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NBC News: у Трампа больше нет той симпатии к путину, которая была во время его первого срока

NBC News: у Трампа больше нет той симпатии к путину, которая была во время его первого срока

Конфетно-букетный период прошёл. Трамп ужесточает свою риторику, хотя пока не выделял дополнительную помощь Украине, и неизвестно, насколько далеко зайдёт.

(https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-putin-ukraine-assistance-rcna189748)

Как только Трамп снова заступил в офис, он прекратил называть путина "смышлёнышем", "умнейшим" и "гением". Теперь он предупреждает российского президента, что тот ввергает свою страну в руину.

- Майкл Макфол, экс-посол США в россии (2012-14), а ныне руководитель международной санкционной комиссии Макфол-Ермак:

"Я слушал, что Трамп говорил о путине на протяжении 10 лет, сейчас это самая критическая риторика, чем когда-либо".

- Некоторые анонимные чиновники чувствуют облегчение как минимум от того, что Трамп не сливает Украину:

"Я думаю, что [Трамп] начал понимать, насколько тяжело разрешить эту проблему, и что россия не собирается быть конструктивной, пока мы не придавим сильнее. Одна из причин, по которой риторика Трампа эволюционировала - это переключение из режима выборов в режим правления. Препятствие к миру - не Украину. Я думаю, в некоторой степени он прозрел, насколько плохо это будет политически и стратегически, если проебать это (if this f* up в оригинале)".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17136

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