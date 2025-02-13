Нічна варта Харкова: як нацгвардійці патрулюють місто під час комендантської години

Підрозділи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» щоденно забезпечують громадську безпеку під час комендантської години у Харкові – вулиці міста та околиці патрулюються з 23:00 до 5:00.

Про це повідомили у 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф».

Як розповів Слобожанський гвардієць Радік Байчурін, найбільш неспокійно у першій половині ночі. Це пов’язано з тим, що деякі громадяни не встигають доїхати додому до настання комендантської години, буває що вони перебувають у нетверезому стані, а це тягне за собою і порушення громадського порядку, трапляються бійки і навіть пограбування.

Мобільність автопатрулів дозволяє швидко і своєчасно опинитись у потрібному місці, надати допомогу підрозділам Національної поліції та ДСНС у разі ракетних обстрілів інфраструктури міста.

«Нещодавно наш автомобільний парк значно поповнився, завдяки допомозі міжнародних партнерів. Ми отримали патрульні автомобілі Renault Duster, що помітно підвищило ефективність несення служби патрульними підрозділами», – зазначає представник технічної частини 5 Слобожанської бригади на псевдо Бумер.

Агентство Телевидения Новости