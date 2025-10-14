Нідерланди взяли під контроль китайського виробника напівпровідників Nexperia - FT

Нідерландський уряд взяв під контроль китайську компанію Nexperia, виробника напівпровідників. Це зроблено для забезпечення мікросхемами автомобільної та побутової електроніки в Нідерландах та Європі.

Нідерландський уряд взяв під контроль китайську компанію - виробника напівпровідників Nexperia, що базується в Нідерландах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, це було зроблено з метою забезпечити достатню кількість мікросхем для автомобільної та побутової електроніки не лише в Нідерландах, а і в Європі в цілому.

● Уряд країни застосував про доступність товарів через "загрозу для безперервності та збереження на території Нідерландів та Європи важливих технологічних знань і можливостей" - йдеться в повідомленні Financial Times.

Додатково

Один з китайських інвестиційних консорціумів за підтримки уряду КНР придбав Nexperia за 2,75 млрд доларів в 2017 році. Це сталось після того, як компанія була виділена з NXP Semiconductors, нідерландського виробника мікросхем.

Джерело: unn.ua

