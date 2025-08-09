Індія призупинила свої плани щодо закупівлі нової американської зброї та літаків

Це перший конкретний знак невдоволення з боку Нью-Делі після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила високі мита на індійські товари за купівлю російської нафти — Reuters із посиланням на слова трьох індійських чиновників.

Індія планувала відправити міністра оборони Раджнатха Сінгха до Вашингтона найближчими тижнями для оголошення про закупівлі, але зараз ця поїздка скасована.

Зокрема, через мита були призупинені переговори про закупівлю бойових машин Stryker, вироблених General Dynamics Land Systems, та протитанкових ракет Javelin, розроблених Raytheon і Lockheed Martin. У лютому Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосили про плани щодо закупівлі та спільного виробництва цих товарів.

Сінгх також планував оголосити про закупівлю шести розвідувальних літаків Boeing P8I та систем підтримки для ВМС Індії під час своєї тепер уже скасованої поїздки. За словами чиновників, переговори про закупівлю літаків у межах запропонованої угоди на суму $3,6 млрд перебували на завершальній стадії.

Джерело: https://t.me/znua_live/213628

