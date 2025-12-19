Держава
"Не хочемо, аби інструмент залишався у руках росіян": Зеленський у Брюсселі назвав питання, які Україна й США ще не погодили

Президент Володимир Зеленський 18 грудня прибув у Брюссель, де візьме участь у саміті лідерів ЄС. Він наголосив на важливості фінансової підтримки України за рахунок російських активів

Про це він сказав на брифінгу.

"Я вважаю, що reparation notes (питання репарацій) повинні бути позитивно вирішені. Тому що це питання не тільки фінансової підтримки України в першому кварталі наступного року", – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що це питання має й інший характер, оскільки Київ "не хоче, аби інструмент залишився в руках рускіх".

"Вони будуть робити все, щоб це блокувати", – заявив він.

Президент також назвав сенситивні питання, які українська сторона обговорювала з американською.

"Так, Донбас – питання, яке не вирішено, у нас різні погляди. Атомна станція (ЗАЕС), яка окупована російською Федерацією, не працює, зруйнована. Але повинна працювати, давати електрику – наша станція, наші права. Питання не вирішено", – розповів Зеленський, додавши до цього переліку питання фінансових відшкодувань.

● Раніше Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 40-45 млрд євро із заморожених російських активів у 2026 році в рамках загальної суми 210 млрд євро.

● Згодом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейська Комісія нібито зняла питання використання заморожених активів рф з розгляду на засіданні Ради ЄС, що пройде 18 грудня у Брюсселі.

● Водночас ЗМІ писали 18 грудня, що в чернетці висновків саміту ЄС з’явився пункт про репараційну позику для України за рахунок заморожених активів рф.

Джерело: espreso.tv

