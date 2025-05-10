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Не повернуться 60% виїхавших - опитування

Не повернуться 60% виїхавших - опитування

Понад 60% опитаних українців розповіли, що мають родичів, які виїхали з України через широкомасштабну війну і можуть не повернуться після її завершення — опитування Центру Разумкова.

16% опитаних розраховують на повернення до України усіх близьких родичів або членів сім’ї після завершення війни, 39,7% вказали, що родичі повернуться лише частково, а 24,4% — що родичі повертатися не планують.

Ще 20% опитаних не знають про подальші плани родичів.

14,5% опитаних, які мають родичів за кордоном, вказали, що ті вже повернулися в Україну, а 9,5% — що частина родичів повернулася, а решта залишається за кордоном.

Найбільше українців, згідно з опитуванням, виїхали до Польщі (41,4%), Німеччини (28,3%) та Чехії (11,6%).

9,7% опитаних розповіли соціологам, що планують виїхати з України після завершення війни, тоді як 74% заявили, що не планують залишати країну.

16,2% респондентів поки не визначилися з подальшими планами.

Джерело: https://t.me/znua_live/200947

Новости портала «Весь Харьков»

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