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Не розумію, як у воюючій країні можуть бути платні військові кафедри, - волонтерка Корчинська

Не розумію, як у воюючій країні можуть бути платні військові кафедри, - волонтерка Корчинська

Волонтерка Оксана Корчинська вважає, що всі медичні заклади освіти в Україні мають ввести базову військову кафедру, яка повинна мати державне фінансування

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Багато з тих, хто долучились до лав ЗСУ, прийшли як бойові медики без медичної освіти, але вони паралельно здобувають освіту. Втім, є проблема з цим, наші медичні університети проти заочного навчання. Також у нас не введена обов'язкова військова кафедра для медичних закладів освіти. Відповідний закон був проголосований у 2015 році, але, на жаль, Міністерство оборони тоді це рішення не підтримало", - розповіла Корчинська.

За словами волонтерки, медики, які долучаються до ЗСУ, не мають звань. Оскільки під час навчання у ВНЗ та коледжах у них не було обов'язкової військової кафедри.

"Ми зараз маємо дефіцит військових лікарів. Також ми маємо погану ситуацію з підготовкою військових медиків. Бо військова й цивільна медицина є різними областями. Вони перетинаються, однак нам не вистачає кваліфікованих військових медиків і у 2022 році ця проблема була явно вираженою. Оскільки, люди мають медичну освіту й практику і долучаються до ЗСУ без звань. Я свій стабілізаційний пункт збирала з людей, які були солдатами. Вони не мали військових кафедр. У нас до цього часу військові кафедри платні. Я не розумію, як у країні, яка веде таку війну, можуть бути платні військові кафедри. Ми мали б давно вже прийняти рішення про те, що всі медичні ВНЗ та коледжі повинні мати в базі навчання тактичну медицину", - наголосила вона.

Джерело: espreso.tv

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