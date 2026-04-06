Не всі Венси Однакові. На щастя не Всі

А ви знали, що двоюрідний брат того самого віцепрезидента США Джей Ді Венса, Нейт Венс - приїхав з США та абсолютно добровільно долучився до лав Українського Війська.

Це відбулося відразу після початку повномасштабного вторгнення і він майже три роки провоював у складі легендарного батальйону "Вовки да Вінчі".

Цей фантастичний чоловік брав участь у боях за Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Він пройшов найзапекліші та найгарячіші Битви. Він пройшов найгарячіші Точки. Він приїхав з іншого кінця світу та став на світлу Сторону. Він ризикував власним життям заради того, щоб ми мали змогу жити у вільній та незалежній Країні.

Ось така от неймовірна історія про дійсно неймовірну Людину.

Честь і шана пану Венсу! Та велика, просто величезна подяка від усього Українського Народу!

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

