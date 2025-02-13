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Недовіра українців до Верховного Суду сягає 68% — дані соціологічного дослідження Фундації DEJURE

Недовіра українців до Верховного Суду сягає 68% — дані соціологічного дослідження Фундації DEJURE

Недовіра українців до Верховного Суду сягає 68% — дані соціологічного дослідження Фундації DEJURE

Недовіра українців до Верховного Суду сягає 68% — дані соціологічного дослідження Фундації DEJURE

Так, понад чверть усіх опитаних, а саме 27,1% відповіли, що зовсім не довіряють Верховному Суду, а ще 41,5% — скоріше не довіряють, ніж навпаки.

Повністю довіряють найвищий судовій інстанції України лише 3,7% громадян, однак відразу 22,6% — більше довіряють, ніж ні. Ще 5% відмовились або не змогли відповісти на запитання.

Так, основними причинами, які впливають на недовіру до судової системи, українці називають:

● корупцію серед суддів (69,9%);

● залежність суддів від політиків чи олігархів (50,4%);

● недостатню доброчесність суддів (44,4%);

● погана якість законів, які змушені застосовувати суди (22,8%);

● недостатня кількість суддів (6,4%).

Також аналітики поцікавились, хто має мати переважне право голосу під час добору суддів у суддівські органи, на що 56% учасників опитування заявили, що міжнародні експерти, делеговані державами-партнерами. Ще 29% віддали перевагу представникам української влади та судочинства.

Результати опитування вкотре підтверджують гостру необхідність реформування Верховного Суду та оновлення його кадрів, зазначив співзасновник та виконавчий директор Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

«Відповідно до думки більшості українців, це потрібно робити за переважного голосу міжнародних незалежних експертів у процесі. Тільки у такий спосіб ми зможемо гарантувати, що і очищення Верховного Суду, і відбір суддів пройдуть незалежно та дадуть результат», — підкреслив він та від імені організації закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт, який запустить цей процес та нагадав, що така вимога вже не перший рік надходить від колег з Європейського Союзу.

** Опитування проведено з 4 по 9 лютого 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва на замовлення Фундації DEJURE серед 1034 респондентів методом телефонних інтерв’ю. До вибірки не включалися жителі тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.

Джерело: https://t.me/znua_live/189449

Новости портала «Весь Харьков»

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