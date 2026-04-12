російський федеральний бюджет за перший квартал 2026 року перетворився на справжній фінансовий абсурд: дефіцит сягнув 4,576 трлн рублів – більше, ніж за весь 2025 рік. Водночас ВВП впав на 1,5%, промисловість стагнує, будівництво й транспорт просідають, а регіони закривають рік із діркою в 1,5 трлн. На тлі цієї економічної катастрофи кремль продовжує витрачати кошти зі швидкістю +17% порівняно з минулорічним рівнем, авансуючи контракти ще до того, як розпочнуться роботи.

Особливо цинічною є динаміка доходів. Нафтогазові надходження обвалилися на 45,4%, ненафтогазові зросли на 7,1%, а податки з обороту, зокрема ПДВ, – на 8,9%. При тому, що прибуток підприємств у січні впав до 70,9% від торішнього рівня, а частка збиткових компаній сягнула 38%. Як це можливо? Все просто – інфляція, підвищення податків і тотальний цифровий контроль за кожним рублем. При цьому, видно, як росіяни самі дозволяють владі обкладати себе новими податками, мовчки погоджуючись на роль безсловесного донора. Вони згодні жити бідніше, і щоб їхні гроші йшли не на школи чи лікарні, а на «пріоритетні завдання», які в кремлі називають «спеціальною військовою операцією».

мінфін рф спокійно пояснює: «високий дефіцит на початку року – це лише авансування». Насправді ж уряд демонструє, що для нього не існує жодних обмежень. Немає значення, три чи тридцять три трильйони дефіциту, головне – не турбувати «важливі електоральні групи»: бюджетників, пенсіонерів і одержувачів виплат. Саме ці категорії, які кремль вважає своєю опорою, фактично фінансують агресію проти України. російські платники податків, які щодня відчувають на собі падіння реальних доходів, самі дають владі зелене світло, не вимагаючи відповідальності за розтрату бюджетних коштів.

Економіка росії нині має такий вигляд: військово-промисловий комплекс отримує все, решта – нічого. Федеральний центр безсоромно нарощує витрати, тоді як регіони тонуть у боргах. І замість того, щоб визнати провал політики, влада дивиться на своїх громадян, як колись петро перший, вважаючи їх невичерпним джерелом податків. росіяни, які терплять зростання цін, скорочення робочих місць і падіння рівня життя, фактично оплачують кожну ракету, кожну бомбу, кожен день війни, яку їхня влада розв’язала проти України.

Джерело: szru.gov.ua

