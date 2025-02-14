Немецкая компания Helsing собирается поставить Украине 6 тыс. дронов с ИИ

Речь идёт о X-образных ударных дронах HX-2, обладающих дальностью полета - до 100 км. ИИ позволяет беспилотнику преодолевать зоны действия РЭБ и самостоятельно заходить на цель. Вероятно речь идет о машинном распознавании местности, когда дрон летит без связи с оператором по загруженным картам и ориентируется по приборам и визуальным геопривязкам местности.

Разработчики заявляют об оснащении барражирующего боеприпаса программной платформой Altra для скоординированных массированных атак – концепция «рой дронов».

Компания рассчитывает получить 100 млн. евро из очередного пакета немецкой помощи Украине (3 млрд. евро). Показательно , что стоимость одного дрона получается в районе 1,7 тыс. евро, что на 3 тыс. евро дешевле одного 155-мм снаряда, поставляемого ВСУ. При этом снаряд не обладает такой точностью как у дрона и дальностью (максимум до 40 км).

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50336

Новости портала «Весь Харьков»