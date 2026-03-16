Непийпиво, Аполлон, Тарасій, Святоша ― відбулась прем’єра фільму про легендарну “Братську четвірку”

Максим “Непийпиво” Михайлов, Тарас “Тарасій” Карпюк, Юрій “Святоша” Горовець, Богдан “Аполлон” Лягов ― імена розвідників-диверсантів із “Братства”, що входить до лав “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, завжди свідчитимуть прийдешнім поколінням нашої нації про те, що таке воля, чин, честь і любов.

12 березня 2026 року в кінотеатрах України розпочався показ документального фільму “Братська четвірка” ― стрічка оповідає історію розвідників, які одними з перших переносили війну на територію держави-агресора росії, здійснили серію успішних диверсійних дій, а коли потрапили у вороже оточення ― відмовились здатись в полон та вступили в останній бій.

Якими були в житті Максим, Тарас, Богдан і Юрій? Що вплинуло на їхні характери та вибір стати воїнами? Що зблизило, поєднало та створило між ними найвищий рівень довіри ― такий, що разом “четвірка” була готова рухатись найтоншими лезами ризику в ім’я України? Про це, а також про невідомі раніше деталі бойових місій ― дивіться у документальному фільмі “Братська четвірка”.

Історія про братерство та звитягу воїнів ГУР, знята режисером Богданом Піленком, доступна до перегляду у 100 кінотеатрах України.

Вічна слава й пошана Непийпиву, Тарасію, Святоші та Аполлону ― патріотам, християнам, розвідникам, диверсантам, відчайдухам, творчим, волелюбним Героям української нації!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

