Невероятно популярно заблуждение, что война двигает вперед прогресс и науку

(Недільні читання)

Дальше обычно следует длинный список технологий, придуманных на войне или для войны — от радара до интернета. Что здесь неправда? Да практически все.

Война убивает науку и тормозит прогресс. Военные отбирают деньги у всех и тратят их самым бездарным образом. В мирное время дерево технологий пускает все новые и новые побеги, а в военное время почти все ветки, за исключением нескольких, обрубаются — фронту нужно оружие.

Еще из страшных последствий войны:

1. Потеря гениальных ученых

Есть хорошее высказывание, что человечество давно бы нашло бы лекарство от рака, но его первооткрыватель погиб в концлагере. Холокост унес жизни тысяч европейских ученых. Погибли математики, физики, биологи, о чьих открытиях мы никогда не узнаем. Приведу только несколько примеров:

Генри Мозли, один самых талантливых британских физиков, установивший связь между атомным номером элемента и частотой его рентгеновского излучения. Погиб в 1915 году в возрасте 27 лет в битве при Галлиполи. Закон Мозли стал основой современной периодической системы. Айзек Азимов писал о нем: «С точки зрения того, каких открытий мог ещё достигнуть Мозли, его смерть вполне возможно была самой большой единичной утратой в Войне для всего человечества»

Карл Шварцшильд, немецкий астроном и физик, разработал первое точное решение уравнений Эйнштейна (метрика Шварцшильда). Умер от болезни на Восточном фронте в 1916 году, через месяц после отправки своей знаменитой работы Эйнштейну.

Николай Вавилов, выдающийся генетик и растениевод, создатель учения о центрах происхождения культурных растений. Умер в 1943 году в саратовской тюрьме после ареста по обвинению в "шпионаже".

Лев Ландау чудом избежал расстрела в 1938 году благодаря заступничеству Петра Капицы, но многие его коллеги-физики погибли в ГУЛАГе.

2. Вся наука держится на кооперации ученых. Война разрывает международное сотрудничество

Первая мировая война прервала активные научные связи между Германией, Францией, Британией. Ученые перестали обмениваться результатами, что замедлило развитие физики и химии на десятилетия. Холодная война создала "железный занавес" в науке. Гребанная секретность — это тупик для технологий.

Сравните, с какой скоростью развивался Интернет при военных и при гражданских. Сравните скорость развития "военного" космоса с тем, какой рывок сделал Маск.

3. Разрушение научных институтов

Во время Второй мировой войны была уничтожена библиотека Лувенского университета в Бельгии с уникальными средневековыми рукописями. Бомбардировки разрушили лаборатории в Берлине, Лондоне, Дрездене. В результате войны погибли целые научные школы и десятилетия накопленных данных.

4. Идеологическое давление

Нацистская "арийская физика" отвергала теорию относительности как "еврейскую науку". Советская "лысенковщина" затормозила развитие биологии на десятилетия. Военное время усиливает идеологический контроль над наукой.

В 1941 году американский химик Джеймс Конант назвал Вторую мировую войну «войной физиков». Точнее было бы назвать ее войной физиков и математиков. Так вот, практически все, что было сделано во время войны, было сделано на предвоенном фундаменте. На старых запасах. От радаров до ракет. А война ставит крест на фундаментальных исследованиях. Советник по науке при президенте Рузвельте Ванневар Буш писал: «Мы живем на накопленном жиру. Более 5 лет». И добавлял: «Научный прогресс в широком смысле является результатом СВОБОДНОЙ игры СВОБОДНЫХ интеллектов, работающих над темами по своему собственному выбору, в манере, диктуемой их любопытством к исследованию неизведанного».

p.s.

Хотя война иногда стимулирует отдельные технологические прорывы, общий баланс явно отрицательный — человечество теряет гораздо больше научных возможностей, чем приобретает.

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Могут ли военные создать или изобрести что-то новое? Конечно, могут. Особенно учитывая, какие безумные деньги они получают. Давайте посмотрим на США. На 2025 финансовый год бюджетный запрос Министерства обороны США составил $850 млрд (это только основной военный бюджет, не включающий расходы на военные операции, разведку и другие связанные программы). Суммарные расходы федерального правительства на гражданские исследования и разработки составляют примерно $70-80 млрд в год. Это означает, что оборонный бюджет превышает научное финансирование более чем в ДЕСЯТЬ раз. Но КПД военных невероятно низок. Свободная конкуренция и коммерческие стимулы почти всегда более эффективны для технологического развития, чем военное финансирование.

Несколько примеров:

Хотя ARPANET создавался военными, настоящий интернет развился только благодаря гражданским инициативам. Коммерческие провайдеры в 1990-е создали более быструю и дешевую сеть, чем военные системы. Частные компании вроде AOL, а позже Google и Facebook, развили интернет-технологии гораздо быстрее оборонных ведомств. Добавлю, что все теоретические разработки Интернета сделаны гражданскими людьми. ARPANET стал возможен благодаря фундаментальным работам по теории информации (Шеннон, 1948) и транзисторам (Бардин, Браттейн, 1947), созданным в мирное время. Ключевые протоколы TCP/IP разработал Винтон Серф для академических целей. Тим Бернерс-Ли создал World Wide Web в ЦЕРН для обмена научной информацией между физиками. Фактически военные тормозили развитие Интернета.

Частные компании как SpaceX запускают спутники на порядок дешевле военных программ. Falcon 9 стоит $60 млн за запуск против $400 млн за военную ракету Delta IV Heavy. Starlink обеспечивает более быструю и дешевую спутниковую связь, чем военные системы.

Intel, AMD, NVIDIA создают процессоры мощнее и дешевле военных спецразработок. Коммерческая электроника превосходит военную по производительности при меньшей стоимости. Игровые видеокарты используются для военных симуляций и ИИ.

Военные долго полагались на мэйнфреймы IBM, тратя миллионы на вычислительные центры. Гражданские энтузиасты создали персональные компьютеры Apple II, Commodore, IBM PC, которые были в сотни раз дешевле и доступнее. К 1980-м гражданские ПК превосходили многие военные системы.

Коммерческие операционные системы (Windows, macOS, Linux) надежнее и функциональнее военных. Гражданские программисты создают ПО быстрее и дешевле. Open source-проекты обеспечивают лучшую безопасность через открытый код.

Военная система GPS работала с искусственными помехами для гражданских пользователей. Коммерческие компании создали более точные и удобные навигационные решения. Garmin, TomTom, а затем смартфоны с Google Maps дали обычным людям навигацию лучше, чем была у многих военных подразделений.

Военный алгоритм шифрования DES быстро устарел. Гражданские криптографы создали AES, RSA и другие алгоритмы, которые оказались надежнее военных разработок. Open source-проекты вроде OpenSSL обеспечивают лучшую безопасность, чем закрытые военные системы.

И нападение россии на Украину убедительно доказало превосходство гражданских технологий над военными. Сначала огромный Советский Союз, а потом и путинская россия надрывались, клепая тысячами танки, а потом их обнулили гражданские копеечные дроны. Отважный Черноморский флот загнали на дальние базы переделанные гражданские катера.

Добавлю, что военные тратят безумные государственные деньги на десятки провальных проектов. Под программу "Буран" было фактически создано несколько отраслей промышленности. И после первого полета все это было заброшено. Этим провалам нет числа.

Самый большой американский военный самолёт в истории — Convair B-36. Программа стоила $4 млрд (в ценах того времени). 10 двигателей, о которых пилоты говорили «Два крутятся, два горят, два дымят, два хрипят, а ещё два куда-то делись». Все пошло не помойку.

Эсминцы Zumwalt. Планировалось построить 32 корабля по $800 млн каждый. В итоге построили только 3 по $4,4 млрд за штуку. Революционный дизайн оказался проблематичным: главное орудие AGS не могло стрелять из-за отсутствия снарядов (каждый стоил $800 000), стелс-технологии не оправдали ожиданий. На программу потратили 22,5 миллиарда долларов и тихо закрыли.

Sergeant York — зенитная система должна была защищать войска от вертолетов и самолетов. За $1,8 млрд получили систему, которая не могла отличить вражеские цели от своих, иногда наводилась на вентиляторы в уборных. Проект закрыли после 10 лет разработки.

Crusader Artillery System — самоходная артиллерийская система нового поколения стоимостью $11 млрд должна была заменить устаревшую технику. Получилась гаубица и ее машина снабжения, которые вместе весили 110 тонн — больше, чем может поднять любой из самолетов ВВС. Ее сложная автоматика постоянно ломалась. Проект отменили в 2002 году.

И если приглядеться к "заслугам" военных повнимательнее, то картина будет ужасной. Хваленый прицел Нордена, с помощью которого военные обещали попадать "в бочку с огурцами" мягко говоря, не оправдал своих ожиданий. Программа стоила $1,5 млрд (около $25 млрд в современных ценах) — сравнимо со стоимостью Манхэттенского проекта. Каждый прицел стоил безумные $8 000-10 000. Прицел был невероятно сложным — 2000 деталей, требовал постоянного обслуживания высококвалифицированными техниками. В боевых условиях часто ломался от вибрации, перепадов температуры, влажности. Летчики тратили больше времени на его ремонт, чем на использование. В результате в боевых условиях над Европой точность паршивой — многие бомбы падали в милях от цели. Чрезмерная секретность мешала улучшению. Летчиков заставляли подписывать обязательства о неразглашении более строгие, чем у разработчиков атомной бомбы. Обратная связь с фронта поступала медленно, проблемы решались годами. К концу войны простые радиолокационные системы, разработанные гражданскими инженерами, показывали лучшие результаты при меньшей во много раз стоимости.

Военная бюрократия, отсутствие конкуренции и культ секретности могут превратить разумную идею в чрезвычайно дорогой и малоэффективный проект. И фактически союзники выиграли войну после того, как ученые Британии и США объединились. Легендарный резонансный магнетрон, приблизивший победу как минимум на несколько месяцев, разработка гражданских британских физиков Джона Рэндалла и Гарри Бута. Роберт Уотсон-Уотт создавал радиолокационные системы для метеорологии — отслеживания гроз и погодных явлений. Только позже британские военные поняли потенциал радара для обнаружения самолетов.

Конрад Цузе создал первые программируемые компьютеры для инженерных расчетов в строительстве. Джон Атанасов разрабатывал компьютер для решения математических задач в университете. Военные применения появились позже.

Система GPS основана на работах Альберта Эйнштейна по теории относительности и исследованиях гражданских ученых по атомным часам. Многие компоненты GPS разрабатывались для гражданской навигации и геодезии.

Фрэнк Уиттл разрабатывал реактивный двигатель для гражданской авиации, мечтая о быстрых пассажирских самолетах. Ханс фон Охайн работал над аналогичным проектом в Германии для коммерческих целей.

Теодор Майман создал первый лазер в 1960 году для научных исследований. Лазеры первоначально использовались в медицине, связи, промышленности. Военное применение появилось значительно позже.

Основы спутниковой связи заложил Артур Кларк в научно-фантастических работах и научных статьях. Первые коммуникационные спутники создавались для международной телефонной связи.

Энрико Ферми, Лиза Мейтнер и другие физики изучали ядерные реакции для понимания фундаментальных законов природы. Мирное использование атомной энергии планировалось с самого начала.

Братья Райт, Сантос-Дюмон и другие пионеры авиации мечтали о гражданском применении — почтовых перевозках, пассажирских рейсах, исследованиях. Военное использование было вторичным.

Константин Циолковский, Роберт Годдард и Герман Оберт разрабатывали ракеты для космических полетов и научных исследований. Вернер фон Браун изначально мечтал о полетах на Луну, а не о военном применении.

Резюме: большинство революционных военных технологий возникли не в оборонных лабораториях, а в университетах, частных мастерских, в гаражах и коммерческих компаниях. Гражданские изобретатели работали быстрее, с меньшими затратами и большей креативностью, поскольку не были скованы военной бюрократией и требованиями секретности.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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