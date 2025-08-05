Невозможно залезть в голову путина, потому что она больная, извращённая - постпред США при НАТО

"Невозможно залезть в голову путина, потому что она больная, извращённая и, вероятно, нелогичная, но, знаете, я полагаю, он не хотел бы тягаться с самой мощной армией в мире, которой являются Соединённые Штаты Америки", - постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, Newsmax.

Из всей администрации Трампа Уитакер демонстрирует наиболее жёсткую риторику к россии. Ранее он назвал россию де-факто китайской прокси, чьими руками КНР ведёт войну против Запада.

Другие заявления Уитакера:

● Стив Уиткофф едет в москву, чтобы донести ультиматум: прекращайте огонь.

● Пару недель назад президент Трамп попросил меня координировать передачу вооружений Украине путём их продажи европейским союзникам. Мы завершим некоторые "большие вещи" в ближайшие недели.

● Я только что был в Польше, работал над этим - ребята там двигают эти штуки на фронт и с фронта. Мы ожидаем, что эти важные передовые вооружения скоро будут задействованы на фронте и сделают разницу.

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Что интересно, Уитакер - гражданский юрист, он никогда не был связан с армией. Во время первого срока Трампа Уитакер некоторое время занимал должность генпрокурора - чуть больше трёх месяцев. Но бывает так, что гражданский министр проявляет себя лучше всего именно на военном посту - пример тому Борис Писториус, который был региональным министром внутренних дел и спорта перед тем, как стать министром обороны Германии.

Джерело: https://t.me/istrebin/23954

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