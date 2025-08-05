Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:49
Просмотров: 81

Невозможно залезть в голову путина, потому что она больная, извращённая - постпред США при НАТО

Невозможно залезть в голову путина, потому что она больная, извращённая - постпред США при НАТО

"Невозможно залезть в голову путина, потому что она больная, извращённая и, вероятно, нелогичная, но, знаете, я полагаю, он не хотел бы тягаться с самой мощной армией в мире, которой являются Соединённые Штаты Америки", - постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, Newsmax.

Из всей администрации Трампа Уитакер демонстрирует наиболее жёсткую риторику к россии. Ранее он назвал россию де-факто китайской прокси, чьими руками КНР ведёт войну против Запада.

Другие заявления Уитакера:

● Стив Уиткофф едет в москву, чтобы донести ультиматум: прекращайте огонь.

● Пару недель назад президент Трамп попросил меня координировать передачу вооружений Украине путём их продажи европейским союзникам. Мы завершим некоторые "большие вещи" в ближайшие недели.

● Я только что был в Польше, работал над этим - ребята там двигают эти штуки на фронт и с фронта. Мы ожидаем, что эти важные передовые вооружения скоро будут задействованы на фронте и сделают разницу.

__

Что интересно, Уитакер - гражданский юрист, он никогда не был связан с армией. Во время первого срока Трампа Уитакер некоторое время занимал должность генпрокурора - чуть больше трёх месяцев. Но бывает так, что гражданский министр проявляет себя лучше всего именно на военном посту - пример тому Борис Писториус, который был региональным министром внутренних дел и спорта перед тем, как стать министром обороны Германии.

Джерело: https://t.me/istrebin/23954

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала «крота» гру рф у Держспецтрансслужбі Міноборони України
Сегодня 10:22    95
Оккупанты смастырили некое транспортное приспособление для передвижения по трубам
Сегодня 10:01    70
кремль вивозить українських дітей для “перепрошивки”
Сегодня 09:26    90
European Economies: 1960 vs 2025
Сегодня 09:09    86
Ми-24 - заслуженный охотник на Shahed-136
Сегодня 09:03    87
1937 — Початок Великого терору
Сегодня 08:56    86
СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра
Сегодня 08:51    97
Харківщина 5 серпня
Сегодня 08:46    91
В федеральных СМИ вышла новость о "впечатляющих результатах" миграции из Западных стран в россию
Сегодня 08:44    90
Цього дня 1886 року в США вийшов перший номер українськомовної газети діаспорян «Америка»
Сегодня 08:40    60
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 