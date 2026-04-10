Незаконне збагачення: колишній депутат визнав свою вину та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію

09 квітня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім депутатом Одеської обласної ради.

➡️Посадовець ще до повідомлення йому про підозру повністю визнав свою вину в набутті активів, які значно перевищують його доходи, та ініціював питання укладення угоди про визнання винуватості.

Мова йде про придбану в 2023 – 2024 роках нерухомість, а саме житловий будинок та споруди, розташовані в дачно-будівельному кооперативі на Одещині. Вартість цих активів на 11 021 837 грн перевищує законні доходи депутата облради.

❗Суд визнав особу винуватою за ч. 1 ст. 368-5 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Разом із тим обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

У межах угоди засуджений зобов’язаний перерахувати:

- 11 млн грн (еквівалент предмета правопорушення) до Державного бюджету України;

- 2 млн грн на підтримку Збройних Сил України, у БФ «Повернись живим».

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3824

