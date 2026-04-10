Сегодня 08:20
Незаконне збагачення: колишній депутат визнав свою вину та сплатить 13 млн грн у бюджет та на армію

09 квітня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім депутатом Одеської обласної ради.

➡️Посадовець ще до повідомлення йому про підозру повністю визнав свою вину в набутті активів, які значно перевищують його доходи, та ініціював питання укладення угоди про визнання винуватості.

Мова йде про придбану в 2023 – 2024 роках нерухомість, а саме житловий будинок та споруди, розташовані в дачно-будівельному кооперативі на Одещині. Вартість цих активів на 11 021 837 грн перевищує законні доходи депутата облради.

❗Суд визнав особу винуватою за ч. 1 ст. 368-5 КК України та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 2 роки.

Разом із тим обвинуваченого звільнено від відбування основного покарання на підставі ч. 2 ст. 75 КК України. Йому встановлено іспитовий строк з покладенням обов’язків, передбачених п. п. 1 і 2 ч. 1 ст. 76 КК України.

У межах угоди засуджений зобов’язаний перерахувати:

- 11 млн грн (еквівалент предмета правопорушення) до Державного бюджету України;

- 2 млн грн на підтримку Збройних Сил України, у БФ «Повернись живим».

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3824

Читайте ещё:

Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 09:25    3
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один зрадник, який наводив російські ракети по західних областях України
Сегодня 08:56    47
АМКУ отклонил заявку компании EDGE Group из ОАЭ на приобретения акций Fire Point
Сегодня 08:34    73
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 08:23    72
Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… Самое время паниковать? Или нет?
Сегодня 08:16    91
Збито/подавлено 113 ворожих БПЛА
Сегодня 08:09    98
Оперативна інформація станом на 08:00 10.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    157
Оренда держмайна: за квартал ФДМ вже на третину виконав річний план
Сегодня 08:03    83
Що буде з тарифами на воду для українців у квітні: міста тепер мають право самостійно переглядати ціни
Сегодня 07:40    89
Спецпредставник путіна Дмітрієв перебуває у США і проводить зустрічі з представниками Трампа
Сегодня 07:37    167
