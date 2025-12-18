Держава
Ничто так не радует как кацапское нытье по нефти

Напомним, какими нефтяными ресурсами приросли США:

✔️ Ирак. В результате "Войны в Заливе" США получили контроль над 145 млрд баррелей (5 место в мире). Добыча до войны - 2,5 млн б/с.

✔️ Ливия. В результате свержения Каддафи страна до сих пор в состоянии гражданской войны. Запасы - 90 млрд барр. До войны добыча составляла 1,6 млн б/с. После - 0,1 млн б/с.

✔️ Сирия. В результате свержения действующей власти и гражданской войны к власти пришел "выгодный" США режим, санкции США со страны снимаются. Запасы - 2,5 млрд барр.

✔️ Венесуэла с запасами в 303 млрд баррелей (крупнейшие в мире) - следующая! На перспективу, в случае бегства Мадуро, перспективы разработки нефти в Венесуэле намного интереснее чем в россии с ее тысячекилометровой логистикой и мерзлотой. Венесуэльская нефть немного схожа по качеству с тяжелой нефтью из россии.

Джерело: https://t.me/istrebin/30924

