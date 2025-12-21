Ніколи не робіть цього через Wi-Fi: Кіберполіція попереджає про шахраїв
Не використовуй мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, у такий спосіб ти надаєш більше особистої інформації, якою можуть скористатися шахраї
Якщо ви користуєтеся відкритою мережею Wi-Fi у кафе, ТРЦ чи транспорті, шахраї можуть перехопити твої паролі, банківські дані та іншу конфіденційну інформацію. Про це повідомляє Кіберполіція.
● “Мережі Wi-Fi, де не потрібно вводити пароль, часто не мають належного захисту. Перебуваючи в одній мережі з тобою, зловмисники можуть перехопити твої паролі, особисті дані або навіть дані банківських карток”, - повідомляє Кіберполіция.
Як захистити себе:
● Надавайте перевагу інтернету від мобільного оператора, а не загальнодоступним мережам Wi-Fi.
● Не здійснюйте банківських операцій у відкритих мережах Wi-Fi.
● Не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, у такий спосіб ви надаєте більше особистої інформації, якою можуть скористатися шахраї.
● Вимкніть автоматичне підключення до Wi-Fi.
● Використовуйте VPN під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi.
Як повідомляв Інформатор, у межах кампанії #ШахрайГудбай Мінсоцполітики разом із Нацбанком, Кіберполіцією та Держспецзв'язку ділиться порадами, як розпізнати шахраїв і не потрапити в пастку. Інформатор наводить основні правила захисту від телефонних шахраїв ваших банківських карток.
Що потрібно шахраю:
● Реквізити платіжної картки.
● Паролі, коди банків та мобільних операторів.
● Кодові слова.
● Зняти ліміти з картки жертви.
● Переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.
Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, який зазначений на платіжній картці.
Припиніть розмову, якщо:
● запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;
● керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);
● просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;
● лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;
● просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.
Джерело: internetua.com