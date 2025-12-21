Держава
Ніколи не робіть цього через Wi-Fi: Кіберполіція попереджає про шахраїв

Не використовуй мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, у такий спосіб ти надаєш більше особистої інформації, якою можуть скористатися шахраї

Якщо ви користуєтеся відкритою мережею Wi-Fi у кафе, ТРЦ чи транспорті, шахраї можуть перехопити твої паролі, банківські дані та іншу конфіденційну інформацію. Про це повідомляє Кіберполіція.

● “Мережі Wi-Fi, де не потрібно вводити пароль, часто не мають належного захисту. Перебуваючи в одній мережі з тобою, зловмисники можуть перехопити твої паролі, особисті дані або навіть дані банківських карток”, - повідомляє Кіберполіция.

Як захистити себе:

● Надавайте перевагу інтернету від мобільного оператора, а не загальнодоступним мережам Wi-Fi.

● Не здійснюйте банківських операцій у відкритих мережах Wi-Fi.

● Не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, адресою електронної пошти або через соціальні мережі, у такий спосіб ви надаєте більше особистої інформації, якою можуть скористатися шахраї.

● Вимкніть автоматичне підключення до Wi-Fi.

● Використовуйте VPN під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi.

Як повідомляв Інформатор, у межах кампанії #ШахрайГудбай Мінсоцполітики разом із Нацбанком, Кіберполіцією та Держспецзв'язку ділиться порадами, як розпізнати шахраїв і не потрапити в пастку. Інформатор наводить основні правила захисту від телефонних шахраїв ваших банківських карток.

Що потрібно шахраю:

● Реквізити платіжної картки.

● Паролі, коди банків та мобільних операторів.

● Кодові слова.

● Зняти ліміти з картки жертви.

● Переконати жертву здійснити переказ коштів на свою користь.

Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, який зазначений на платіжній картці.

Припиніть розмову, якщо:

● запитують термін дії картки, тризначний номер на звороті картки, паролі, коди банків та мобільних операторів;

● керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);

● просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;

● лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;

● просять перейти за посиланням та зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.

Джерело: internetua.com

