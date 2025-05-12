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Німеччина поставила ультиматум росії: 12 годин на відповідь щодо перемирʼя

Німеччина поставила ультиматум росії: 12 годин на відповідь щодо перемирʼя

Диктатор володимир путін повинен відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речника німецького уряду Стефана Корнеліуса, Німеччина попередила, що «годинник цокає». Якщо Москва не прийме цю вимогу, «почнеться підготовка»до нових санкцій.

«У нас ще є 12 годин до кінця дня, і якщо до того часу не буде укладено перемир’я, європейська сторона розпочне підготовку до санкцій», – сказав Корнеліус.

Наразі Вашингтон пропонує Києву та Москві оголосити 30-денне перемир’я на лінії фронту.

Водночас президент рф путін висуває зустрічні умови: зупинити мобілізацію в Україні та припинити постачання зброї з боку західних країн.

Агентство Телевидения Новости

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