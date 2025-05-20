Німеччина разом із союзниками працює над новим пакетом санкцій, щоб змусити росію погодитися на припинення вогню

Про це пише Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-19/germany-says-working-on-new-russia-sanctions-in-ceasefire-push?srnd=homepage-europe)

Уряд у Берліні постійно розглядає та переглядає можливі варіанти санкцій проти росії, заявив речник уряду Штефан Корнеліус під час регулярної пресконференції у понеділок. Він додав, що цього тижня Європейський Союз ухвалить 17-й пакет санкцій.

Очікується, що нові санкції ЄС будуть спрямовані на фінансовий сектор росії – це остання спроба союзників України чинити тиск на путіна, щоб змусити його вести переговори про мирну угоду. Крім того, ЄС готується націлитися на банки третіх країн, які підтримують військові зусилля москви.

Чи приєднаються США до європейських санкцій, залежить від результатів запланованої телефонної розмови між Трампом і путіним.

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17-й пакет санкцій і новий пакет, який розробляють союзники для тиску на рф, щоб та зголосилася на припинення вогню — це два різних пакети.

17-й пакет уже готовий до ухвалення країнами ЄС (навіть Угорщиною), тоді як новий пакет ще на стадії розробки і залежить від результатів дипломатичних переговорів.

17-й пакет — це бан +189 танкерів "тіньового" флоту та обмеження доступу до технологій (заходу проти 75 осіб/компаній та 30 суб'єктів, які обходять санкції через треті країни)

Новий пакет (назвемо його "стимулюючий") — це удар по фінансовому сектору та вуглеводням. Плюс хороший акцент на вторинних санкціях. Але його постійно доповнюють і він як такий ще не схвалений.

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Є ще пакет від Ліндсі Грема, який теж виступає "кнутом", щоб спонукати рф вести серйозні переговори про припинення вогню.

Тобто маємо три пакети санкцій — два від ЄС і один від США.

Джерело: https://t.me/in_factum/34106

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